مقررة أممية: إسرائيل استخدمت شاحنة مساعدات كغطاء خلال عملية النصيرات

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل استخدمت محتجزيها لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة وتجويعهم.

وأضافت "ألبانيز" أن إسرائيل استخدمت شاحنة مساعدات كغطاء خلال عملية النصيرات.

وتابعت: "كان من الممكن أن تحرر إسرائيل جميع المحتجزين أحياء منذ 8 أشهر، لكنها رفضت من أجل تدمير غزة".

الاحتلال فشل 9 مرات في تحرير محتجزيه

وسبق، وقال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن ما تم اليوم هو لأول مرة بعد ثمانية أشهر من هذا العدوان نجح جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحرير أربعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أحياء، وهذه المرة الأولى التي يتم بها أمر من هذا النوع.

وأضاف دياب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سبق هذه العملية 9 محاولات سابقة ومغامرات عسكرية فاشلة، 7 منها كانت بمعلومات خاطئة منها ما جرى في مستشفى الشفاء ومستشفى كمال عدوان، وقاموا بمغامرات عسكرية وقاموا بالمجازر الكبيرة ولكن لم يجدوا أي شيء في نهاية الأمر.



وأوضح أن هناك ثلاث عمليات كانت المعلومات صحيحة عن وجود أسرى، ولكن أسفرت المغامرة العسكرية عن مقتل الأسرى الإسرائيليين بنيران إسرائيلية.

فيما أكدت حركة حماس، في بيان لها، مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين خلال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان حماس، إلى أن عملية النصيرات ستشكل خطرًا كبيرًا على المحتجزين وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400 جراء مجزرة الاحتلال بالنصيرات، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.