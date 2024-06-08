حركة فتح: نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلى الذى يطالب بحرية كل المحتجزين

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن نتنياهو سيفرح ويتغني بما حصل عليه وكأنه إنجاز كبير للعمليات العسكرية التي تشن في قطاع غزة، موضحا أن نتنياهو يستخدم غطاء للمضي في عملياته العسكرية وهذه المجازر الدامية في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عشرات ومئات الفلسطنيين استشهدوا في هذه العملية حتى يحرر 4 أسرى إلى جانب من قتلوا خلال هذه المعركة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أسر عائلات المحتجزين سيتحركون في الشارع الإسرائيلي أكثر عندما شهدوا حرية عدد منهم اليوم، منددين: "إننا بحاجة لكل أبنائنا ليكونوا أحرار بطريقة سليمة لا يتعرض أي منهم للخطر".

وتابع أن نتنياهو سيظل أمام ضغط الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بحرية كل المحتجزين لدى المقاومة يريدونهم أحرار، موضحا أن نتنياهو سيتغنا بمافعله في عملية النصيرات لأيام حتى يغطي عملياته العسكرية الإجرامية والمذابح المتواصلة في قطاع غزة.