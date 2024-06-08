أفلام عيد الأضحى 2024.. الفانتازيا والإثارة تسيطر على "أهل الكهف"

عقب الكثير من التأجيلات قرر صناع فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، أن يتم عرض العمل خلال موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، وذلك بداية من 12 يونيو الجاري، فالعمل الذي رصدت له شركته المنتجة ميزانية ضخمة لاعتماده على زمنًا قديمًا للغاية، هو تحد كبير لمخرجه عمرو عرفه، الذي ينافس شقيقه شريف عرفه المتواجد في الموسم مع محمد عادل إمام، ليشهد تحديًا وديًا كبيرًا في موسم مليء بالأعمال الجيدة.

أفلام عيد الأضحى 2024

وتأتي تأجيلات العمل العديدة بسبب ضخامة الاحداث ومحاولة مخرجه في أتقان شكل الصورة التي تم تصويرها، ليخرج عملا جيد القيمة والشكل، فالعمل انطلق تصويره فعليًا في منتصف عام 2020، وتم تصويره الى وقتنا الحالي، وهو ما يؤكد فكرة وجود عمل سيحترم عقلية المشاهدين خلال ايام عيد الاضحى المبارك، وقد تم تصويره في اكثر من منطقة صحراوية في مصر بالاضافة الى اللوكيشن الاساسي في مدينة الانتاج الاعلامي.

قصة وأحداث فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه ايمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.