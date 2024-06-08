وكيل نقابة المحامين يعلن تقديم الدعم القانوني لمؤازرة الإعلامية قصواء الخلالي (فيديو)

أعرب المستشار عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن تقديره وتحية الاعتزاز للإعلامية قصواء الخلالي، التي أظهرت موقفًا قويًا داعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أنه قدم مذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تستنكر ممارسات اللوبي الأمريكي الصهيوني على الإعلام المصري، مشيرًا إلى أن استهداف الإعلام المصري، وخاصة الإعلامية قصواء الخلالي، يجب أن يواجه بمعركة قانونية للحفاظ على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن الخلالي تقوم بدور بطولي ونضالي، وأنه يجب دعمها والوقوف بجانبها في مواجهة التحريض على الإعلام المصري والعربي، كما أشاد بجهودها في كشف ممارسات إسرائيل، والتي أدت إلى محاولات إرهابية لإسكات أصوات الصحفيين والإعلاميين الذين يرفضون الانتهاكات الإسرائيلية ويدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام تصريحاته، أعلن "هريدي" تقديم الدعم القانوني من خلال النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب لمؤازرة الإعلامية قصواء الخلالي وفريق الإعلام والصحافة المصرية والعربية في مهمتهم النبيلة.