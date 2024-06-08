وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمطروح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى «رأس الحكمة» و«الضبعة المركزي» بمحافظة مطروح، وذلك في ختام جولته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف.

_مستشفى رأس الحكمة المركزي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتابع سير العمل بمختلف الأقسام والخدمات المقدمة، موجهًا برفع كفاءة العيادات الخارجية والعناية المركزة.

_تخفيف العبء على المستشفيات

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه باستغلال إمكانيات مستشفى رأس الحكمة المركزي في تخفيف العبء على المستشفيات عالية التردد، خاصة في فصل الصيف، من خلال إحالة واستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وقال «عبدالغفار» إن مستشفى رأس الحكمة يعمل بطاقة 36 سريرًا ضمنهم 6 أسرة رعاية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و2 غرف عمليات، بالإضافة إلى قسمي المعامل والأشعة.

_مستشفى الضبعة المركزي

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع زيارته الميدانية بتفقد مستشفى «الضبعة المركزي» حيث رصد الوزير نقصا في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف كفاءة عدد من الأجهزة الطبية، موجهًا بسرعة الانتهاء من توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية قبل نهاية الأسبوع الجاري، واتخاذ كافة إجراءات الصيانة المتعلقة بتشغيل الأجهزة الطبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه قطاع الطب العلاجي بسرعة توفير جهاز مناظير بالمستشفى لخدمة المترددين، خاصة في فصل الصيف مع زيادة الأعداد، مشيرًا إلى أن مستشفى الضبعة المركزي يعمل بطاقة 71 سريرًا، ضمنهم 23 سرير داخلي و6 أسرة عناية مركزة، و3 غرف عمليات، و13 سرير استقبال.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أجرى جولة ميدانية اليوم، بعدد من المنشآت الطبية بمحافظتي البحيرة ومطروح شملت مستشفيات (وادي النطرون المركزي، والحمام المركزي، والعلمين النموذجي، والضبعة المركزي، ورأس الحكمة المركزي، ومارينا المركزي)، بالإضافة إلى تفقد عدد من نقاط الإسعاف بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي»

الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار