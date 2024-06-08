انتشال جثمان شاب غرق فى منطقة المنيب

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم، في انتشال جثمان شاب غريق في مياه نهر النيل في منطقة المنيب، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

بلاغ بغرق شاب في نهر النيل

كانت قد تلقت أجهزة الأمن الجيزة، بلاغا بغرق شاب أثناء الاستحمام في نهر النيل بمنطقة المنيب بجوار معدية القصبجي، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

انتشال جثمان غريق

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وقامت بالتحفظ عليه في ثلاجة المستشفى عقب تحرير محضر، تحت تصرف النيابة العامة.