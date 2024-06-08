الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاء السحاب.. "نايل" تحتفل بنادى الزمالك بطل الكونفيدرالية

جريدة الدستور

- ممر شرفى في استقبال الأبطال وتسليمهم درع "نايل" تكريمًا على الإنجاز
- المهندس محمد طاهر: رعايتنا للزمالك هي رهان رابح على "شخصية البطل" لدى الفارس الأبيض
- محمود طاهر: مسيرة للزمالك المشرفة تدعم المكانة المتميزة للرياضة المصرية

في أجواء احتفالية رائعة استقبلت شركة "نايل والأهرام للتطوير العقاري"، نجوم الفريق الأول لنادى الزمالك بعد فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وعلى رأسهم جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة والنجم عمر جابر كابتن الفريق والنجم عبد الله السعيد ومحمد صبحى حارس مرمى الفريق، والنجم مصطفى الزناري.

وتم تنظيم ممر شرفي في مقر شركة " نايل" الراعي الرئيسي لنادي الزمالك، ومنح الفريق درع "نايل" تكريمًا لهم على الإنجاز الكبير، وقدم نجوم الفارس الأبيض الشكر لشركة "نايل" على هذه اللفتة الجميلة، والدعم المستمر للفريق لكي يواصل مسيرته المشرفة من الإنجازات والبطولات بما يليق بالتاريخ المضيء لنادي الزمالك وجمهوره الكبير.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، إن شركة " نايل" راهنت منذ اللحظة الأولى في رعايتها للقلعة البيضاء على "شخصية البطل" المترسخة في نادي الزمالك وقدرته على حصد البطولات والألقاب، وبكل الحسابات فإنه الفريق الأكثر وتطويرًا خلال السنوات الأخيرة ولديه فرص كبيرة للتربع على عرش التتويج في أكثر من بطولة.

من جانبه وصف محمود طاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة نايل والأهرام للتطوير العقاري، هذا التكريم بأنه "لقاء السحاب بين عملاقين كليهما يعشق الفوز والهندسة"، حيث تقدم "نايل " منتجات عقارية استثنائية فريدة، فيما يقدم "الزمالك" متعة كروية ويحصد بطولات تستحق الفخر وتقود الكرة المصرية للتربع على عرش الألقاب.

وأكد محمود طاهر أن شركة "نايل" تعتبر رعايتها للزمالك ودعمها للرياضة في مصر هو واجب ومسؤولية كبيرة تعرف قيمة وعراقة نادي الزمالك والتنافسية الاحترافية التى تشهدها المسابقات المصرية وثقل الأندية المشاركة فيها، وكذلك المواهب التي تزدحم بها وتقدم المتعة والحماس للملايين من المصريين العاشقين للرياضة.

نادي الزمالك كأس الكونفيدرالية عمر جابر

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