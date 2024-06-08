أبرزهم وزير الكهرباء.. محمود مسلم يكشف عن ملامح التعديل الوزارى الجديد (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، محمود مسلم، أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد تغييرات في تشكيلة الحكومة المصرية، موضحًا أن وزير الكهرباء قد يتم إعفاؤه من منصبه بعد 10 سنوات من الخدمة، بناءً على رغبته في ذلك.

وأشاد مسلم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN"، بجهود وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، في مواجهة التيارات المتطرفة، كما وصفه بأنه "رجل دولة من طراز فريد".

وأشار إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري، كان يعبر عن مواقف الشارع المصري في ظروف صعبة، موضحًا أنه يُعتبر من الوزارات السيادية مباشرة تابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا "مسلم" إلى عودة وزارة الاستثمار إلى التشكيل الحكومي، مؤكدًا أن هذه الوزارة ضرورية لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، كما أشاد بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ولكن دعا إلى تجديد الدماء في هذا المجال.