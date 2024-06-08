الدستاوي وعبدالشافي يتفقدان العمل في شبكات أكتوبر والشيخ زايد

تفقد الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يصاحبه المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شبكات وإيرادات 6 أكتوبر والشيخ زايد، لتفقد سير العمل والاطلاع على أعمال الضبطية القضائية والفقد والعدادات، كما قاما بجولة تفقدية لمركز تحكم أكتوبر وزايد.

واجتمع المهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مع العاملين بشبكات وإيرادات أكتوبر وزايد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والالتزام الكامل باللوائح والضوابط المنظمة وخاصة بالضبطبة القضائية والعدادات.

وشدد على ضرورة رفع نسب التحصيل والتصدي بكل حسم لسرقات التيار والحد منها واستبدال الممارسات بالعدادات مسبقة الدفع، وتكثيف الجهود لتحصيل المتأخرات، مؤكدًا دعمه الكامل للعاملين بكافة القطاعات، لتحقيق مستهدفات الشركة.

وأصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا مساء الثلاثاء الماضي، برحيل المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعيين طارق عبد الشافي، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدلًا منه.

كما أصدر دسوقي، قرارًا بتعيين المهندس بهجت إبراهيم، نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسًا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفًا للمهندس طارق عبد الشافي.

كانت «الدستور» انفردت بكواليس تغيير مدحت فودة من خلال مصادر بوزارة الكهرباء كشفت انتهاء عمل اللجنة المُشكّلة من 12 عضوًا من الشركة القابضة لكهرباء مصر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمراقبة وتقييم وضع الفَقد الفني والتجاري بجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد تقديم نتائج الأعمال في مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

وأشارت إلى أن نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2024 كانت مخيّبة للآمال في ظل احتلال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المركز الأول في متأخرات الفقد الفني والتجاري حيت بلغت نسبة الفقد في التحصيلات 27.5%.