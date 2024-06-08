متحدث الصحة: إحالة 7 من الطواقم الطبية بمستشفى مارينا للتحقيق أسوة بمديرهم

قال الدكتور حسام عبالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، رصد خلل في انتظام الطواقم الطبية في مستشفى مارينا، أثناء جولته، وتقصير في الحضور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الوزير وجد 7 من الطواقم الطبية متغيبين عن العمل أحالهم جميعًا للتحقيق، كما سبق أن أحال مدير المستشفى للتحقيق بسبب عدم انتظامه في العمل خلال الأسبوعين الماضيين.

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