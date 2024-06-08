"القاهرة الإخبارية": ممثلو عائلات المحتجزين طالبوا بوقف الحرب والعودة لصفقات التبادل

أكدت دانا أبو شمسية مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، عن وجود عدة مظاهرات حاشدة بعشرات آلاف الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع والأمن الإسرائيلية، وكانت هناك العديد من الكلمات لممثلي عائلات المحتجزين الذين باركوا العملية التي تمت في النصيرات والتي أفرج من خلالها على 4 من المحتجزين الأحياء.

وقالت أبو شمسية، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج “عن قرب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن ممثلي عائلات المحتجزين طالبوا بوقف الحرب والعودة لصفقات التبادل لأن من الصعب إتمام هذه العمليات، وهذا ما أكده مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية عندما قال: "إن العملية صعب تحقيقها في الأيام المقبلة وحتى تكرار هذه العملية وخاصة بعد ما أعلن جيش الاحتلال أن العملية تحتاج إلى أسابيع للموافقة عليها في 3 مراحل وكانت هناك قوات من الكوماندوز واليمام وكانت حصيلتها مقتل جندي وأطلقت على أثره اسم "أرنون".

وأوضحت، أن وقت خروج المظاهرات كانت هناك لافتات لم تتغير مضمونها حتى بعد هذا الإنجاز وصورة النصر المزيف الذي قدمها نتنياهو للشارع الإسرائيلي.