السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشأت الديهي: ما ارتكبه عمر دياب سلوك "مشين وخطيئة"

نشأت الديهي:
نشأت الديهي:

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفنان عمرو دياب كان في أحد الأفراح، فقام أحد المتابعين بمحاولة التقاط صورة معه أثناء الغناء، فصفعه "دياب" على وجهه بشكل غير مقبول تحت أي ظرف.

وتابع "الديهي"،خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"،  مساء  السبت: "الجمهور هو من يصنع النجم، وهو من يعطيه قيمة، لا يجب أن يكون هناك حالة من التعالي على الجمهور، أو الاستعلاء على الجمهور، لأن كثيرًا من النجوم سقطوا نتيجة التكبر والاستعلاء" 

وأضاف: "الشخص الذي تعرض للضرب،  صعب عليا إنسانيًا، هذه الصفعة لا تليق بالفن المصري، ولا بالعلاقات الإنسانية،  هذا سلوك مشين رديء غير مقبول" 

 وتسائل: "هل عمرو دياب عجز، وأصبح لا يتحمل الناس، خاصة وأنه تجاوز الـ60 عامًا"، مشيرًا إلى أن مشاكل "دياب" زادت مع جمهور، معقبًا: "تعددت المشاكل مع نجم نحبه الذي  يُعد أحد أنواع القوى الناعمة المصرية، ما ارتكبه عمر دياب خطيئة".

ten نشأت الديهي بالورقة والقلم

الأكثر قراءة

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة