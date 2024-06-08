نشأت الديهي: ما ارتكبه عمر دياب سلوك "مشين وخطيئة"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفنان عمرو دياب كان في أحد الأفراح، فقام أحد المتابعين بمحاولة التقاط صورة معه أثناء الغناء، فصفعه "دياب" على وجهه بشكل غير مقبول تحت أي ظرف.

وتابع "الديهي"،خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء السبت: "الجمهور هو من يصنع النجم، وهو من يعطيه قيمة، لا يجب أن يكون هناك حالة من التعالي على الجمهور، أو الاستعلاء على الجمهور، لأن كثيرًا من النجوم سقطوا نتيجة التكبر والاستعلاء"

وأضاف: "الشخص الذي تعرض للضرب، صعب عليا إنسانيًا، هذه الصفعة لا تليق بالفن المصري، ولا بالعلاقات الإنسانية، هذا سلوك مشين رديء غير مقبول"

وتسائل: "هل عمرو دياب عجز، وأصبح لا يتحمل الناس، خاصة وأنه تجاوز الـ60 عامًا"، مشيرًا إلى أن مشاكل "دياب" زادت مع جمهور، معقبًا: "تعددت المشاكل مع نجم نحبه الذي يُعد أحد أنواع القوى الناعمة المصرية، ما ارتكبه عمر دياب خطيئة".