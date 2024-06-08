السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود مسلم: مصر تخوض دور الوساطة في مفاوضات غزة وسط حملات شديدة

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تخوض دور الوساطة في المفاوضات وسط حملات شديدة سواء من الإخوان أو من دولة الاحتلال، حيث تتحدث دولة الاحتلال بأن مصر هي من تهرب الأسلحة إلى المقاومة، أو من خلال تصريح بعض الفضائيات الأمريكية كذبًا بأن مصر غيرت بعض نصوص المفاوضات.

وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"،  مساء السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاطفًا كبيرًا مع دولة فلسطين، ولكن يجب على الشعب الفلسطيني أن يكون على مستوى الحدث، مشيرًا إلى أن الحرب ستنتهي حتمًا، وهناك مهام كبيرة تقع على عاتق القادة الفلسطينين منها: إعادة إعمار غزة، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والاستعداد لحل نهائي شامل للقضية الفلسطينية.

وفي سياق مختلف، قال عضو مجلس الشيوخ، إن السودان يمثل بُعد استراتيجي لمصر، وإطالة الحرب في الخرطوم حدثت بسبب تدخل أطراف إقليمية بشكل لا يليق بالشعب السوداني، مشددًا على ضرورة أن ينتبه الشعب السوداني لما يحدث في الخرطوم. 

 وأضاف أن الوضع في السودان أصبح صعبًا، ويجب الاستماع لصوت العقل لحل هذه المشكلة التي تهز استقرار السودان.

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