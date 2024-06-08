خبير اقتصادي: جدوى رأس الحكمة كونها عامل ثقة للمستثمرين

علق الخبير الاقتصادي محمد رضا، علي تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، وماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن زيادة أعداد اللاجئين شكلت ضغطًا وعبئًا علي الدولة وعلي ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن جدوي رأس الحكمة لا تكمل في التدفقات المادية فقط، بل كونها عامل ثقة للمستثمرين.

وأكد أن القطاع الخاص بدأ يعود للسياحة مرة أخري ويؤدي دوره، موضحًا أن الاتحاد الأوربي والبنك الدولي خصصا مبالغ مالية تمويلية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن رضا المواطن هو هدف الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن العديد من المؤشرات الايجابية بشأن تطوير الزراعة والصناعة.