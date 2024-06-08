الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة مودريتش.. كرواتيا تهزم البرتغال وديًا استعدادًا لـ يورو 2024

مودريتش
مودريتش

نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

افتتح لوكا مودريتش التسجيل لصالح كرواتيا في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وتمكن المنتخب البرتغالي من إدراك التعادل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 48 بعد تمريرة حاسمة من نيلسون سيميدو.

وتمكن أنتي بوديمير من تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد تسديدة ارتدت من العارضية قبل أن يتابعها برأسه في الشباك.

ويلتقي منتخب البرتغال وديًا مع أيرلندا يوم الثلاثاء المقبل في حين اختتم منتخب كرواتيا مبارياته الودية قبل مواجهة إسبانيا في بداية مشواره ببطولة يورو 2024 والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتنطلق بطولة يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل والتي تستضيفها ألمانيا.

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