9 مصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوى، وانتقل رجال أمن الجيزة لمكان الحادث، واستدعوا سيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

إزالة أثار الحادث

وقام رجال المرور بإجراءا المعاينات اللازمة، وإزالة أثار الحادث عن طريق الأوناش، وحرر محضر بالواقعة وجاري سؤال شهود العيان حول الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب.

بلاغ حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي

كان قد ورد بلاغا لأجهزة الأمن في الجيزة، بوقوع حادث مروري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين.

إصابة 9 أشخاص

وتبين من التحريات والمعاينات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 9 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.