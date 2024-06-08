السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مستشفى شهداء الأقصى: نعمل على مولدين بالتناوب أحدهما احترق

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى

أوضح الدكتور رائد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى، تفاصيل مجزرة النصيرات، قائلًا: "إن المستشفى منذ خمسة أشهر يعمل على مولدين بالتناوب، كما أن المولد الأساسي احترق وأصبحنا نعمل على المولد الاحتياطي".

وأضاف رائد حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة المحور، أن هناك حالة ازدحام شديد داخل المستشفى من المرضى، لافتا إلى أن سعة الأسرة فيها تتجاوز  الـ200 سرير، والآن نتحدث عن 650 مريض متواجد داخل المستشفى، وبالتالي فإن الازدحام الشديد أدى إلى صعوبة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى. 

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكتف بذلك، حيث قام بارتكاب  مذبحة اليوم في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى لافتا إلى أن المستشفى الوحيد التي تقدم الخدمات الصحية في المحافظة الوسطى هو مستشفى شهداء الأقصى التابع لوزارة الصحة، معقبا: "عدد الشهداء في المستشفى يزيد عن 210 شهداء، كما يزيد عدد الجرحى عن 450 جريحا والعدد في تزايد ويتوارد إلى المستشفى إما رفاة شهداء أو جرحى".

مستشفى شهداء الأقصى مجزرة النصيرات الدكتور رائد حسين الإحتلال الإسرائيلي

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