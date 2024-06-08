السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "مصايف الإسكندرية" يشدد على المنشآت الفندقية الحفاظ على المظهر الجمالي لعروس المتوسط

مصايف الإسكندرية
مصايف الإسكندرية

بحث الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، مع أصحاب ومديري المنشآت الفندقية التابعة لرقابة وإشراف الإدارة، لبحث التعاون بين إدارات الفنادق ومحافظة الإسكندرية، للحفاظ على الصورة المشرفة والمظهر الجمالي لمدينة الإسكندرية، بما يصب ذلك في مصلحة النزلاء والضيوف.

وذكرت الإدارة  أن الهدف هذا الموسم هو الوصول إلى صورة مشرفة لمدينة الإسكندرية لما تحتويه من شواطئ وفنادق، والتصدي لأي تحديات والقضاء على أي مخالفات تواجه المواطن وتعيق راحته وأمانه وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة النزلاء وتحقيق أقصى درجات الأمان لهم.

وأكد رئيس الإدارة أن حملات التفتيش مستمرة، للتأكد من تقديم كافة الخدمات للنزلاء على أكمل وجه وكذلك التأكد من تطبيق الأسعار المعتمدة من الإدارة.

وشدد على أنه في حالة عدم الالتزام ستكون العقوبة هي الغلق، مشيرًا إلى غلق 3 منشآت فندقية لمخالفتها للضوابط والإجراءات المتفق عليها من الإدارة.

وأعرب رئيس الإدارة أنه لا يتمنى أن تكرر تلك الإجراءات ويتمنى أن يلتزم الجميع وان لا نلجأ إليها مرة أخرى.

وفي نهاية اللقاء، استمع عبد الرازق إلى كافة آراء وشكاوى أصحاب المنشآت الفندقية ووعدهم بدراستها وحلها شريطة الالتزام بحسن معاملة النزلاء وتقديم الخدمات اللازمة، موجها بوضع قائمة أسعار الفندق بمكان ظاهر للمواطن.

وتعهد مع الحضور ببداية عهد موفق يسوده التعاون والتفاهم وذلك للوصول إلى تقديم خدمات متكاملة ولائقة للنزلاء حتى تليق بصورة وبمكانة مدينة الإسكندرية.

الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإسكندرية المنشآت الفندقية شواطئ مخالفات حملات التفتيش

الأكثر قراءة

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة