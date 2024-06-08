رئيس "مصايف الإسكندرية" يشدد على المنشآت الفندقية الحفاظ على المظهر الجمالي لعروس المتوسط

بحث الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، مع أصحاب ومديري المنشآت الفندقية التابعة لرقابة وإشراف الإدارة، لبحث التعاون بين إدارات الفنادق ومحافظة الإسكندرية، للحفاظ على الصورة المشرفة والمظهر الجمالي لمدينة الإسكندرية، بما يصب ذلك في مصلحة النزلاء والضيوف.

وذكرت الإدارة أن الهدف هذا الموسم هو الوصول إلى صورة مشرفة لمدينة الإسكندرية لما تحتويه من شواطئ وفنادق، والتصدي لأي تحديات والقضاء على أي مخالفات تواجه المواطن وتعيق راحته وأمانه وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة النزلاء وتحقيق أقصى درجات الأمان لهم.

وأكد رئيس الإدارة أن حملات التفتيش مستمرة، للتأكد من تقديم كافة الخدمات للنزلاء على أكمل وجه وكذلك التأكد من تطبيق الأسعار المعتمدة من الإدارة.

وشدد على أنه في حالة عدم الالتزام ستكون العقوبة هي الغلق، مشيرًا إلى غلق 3 منشآت فندقية لمخالفتها للضوابط والإجراءات المتفق عليها من الإدارة.

وأعرب رئيس الإدارة أنه لا يتمنى أن تكرر تلك الإجراءات ويتمنى أن يلتزم الجميع وان لا نلجأ إليها مرة أخرى.

وفي نهاية اللقاء، استمع عبد الرازق إلى كافة آراء وشكاوى أصحاب المنشآت الفندقية ووعدهم بدراستها وحلها شريطة الالتزام بحسن معاملة النزلاء وتقديم الخدمات اللازمة، موجها بوضع قائمة أسعار الفندق بمكان ظاهر للمواطن.

وتعهد مع الحضور ببداية عهد موفق يسوده التعاون والتفاهم وذلك للوصول إلى تقديم خدمات متكاملة ولائقة للنزلاء حتى تليق بصورة وبمكانة مدينة الإسكندرية.