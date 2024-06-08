"فتح": المجزرة الدموية فى النصيرات وصمة عار لن تمحى عن منظومة الاحتلال الإرهابية

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء السبت، أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من النساء والأطفال في النصيرات، اليوم، تعد وصمة عار لن تمحى عن منظومة الاحتلال الإرهابية وداعميها والمتواطئين معها في عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني.

وقالت فتح، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية لها اليوم، إن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال تتوازى مع هجمة الاحتلال والمستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت أن هذه المجزرة هي إعلان سافر من دولة الاحتلال عن تحللها من أبسط المعاني الإنسانية، وتنصلها من القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وأكدت فتح أن هذه الجرائم والمجازر لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وإصرارا على دحر الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وطالبت حركة فتح المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاضطلاع بدورها، وإلزام منظومة الاحتلال الإرهابية بوقف عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الصمت المطبق والمريب حيال الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال تواطؤ علني.

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية علي مخيم النصيرات

وسبق، وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 من المدنيين الفلسطينيين، وإصابة المئات، في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحملت مصر إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء السافر، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع.