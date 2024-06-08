السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر لـ"قصواء الخلالي": "استمري في مهمتك.. ونحن هنا للدفاع عن الإعلاميين"

كرم جبر
كرم جبر

أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي وزملائها في مواجهة الحملة الممنهجة من جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشمل هذه الحملة حجب بث برنامجها، إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتشويه سمعتها.

أكد جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، على أهمية حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن برنامج قصواء يسعى لكشف الحقائق ومواجهة العدوان والكراهية، وأن الكراهية لا تنبع من البرنامج نفسه، بل من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين.

دعا "جبر" الإعلام الغربي للتحقيق في تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي، الذي دعا إلى استخدام وسائل أكثر عنفًا ضد الفلسطينيين.

في ختام حديثه، قال "جبر" لقصواء الخلالي: "استمري في مهمتك، ونحن هنا للدفاع عن الإعلاميين، سنشارك في اجتماعات اتحاد الإعلاميين العرب ونطرح هذه القضية، لا تخافي أبدًا".

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامية قصواء الخلالى الولايات المتحدة الامريكية في المساء مع قصواء الإعلام الغربي وزير الثقافة الإسرائيلي

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