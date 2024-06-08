السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: موجة حارة جديدة بداية من الثلاثاء تستمر لأيام عيد الأضحى

موجة حارة
موجة حارة

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة  الأرصاد الجوية، أن مصر تسجل درجات حرارة مرتفعة في هذه الفترة سنويًا، وتسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية في فترات النهار، موضحة أنه بداية من الأسبوع المقبل هناك موجة أخرى وتستمر حتى يوم الوقفة وعيد الأضحى المبارك.

وأشارت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بالجو ويجعلنا نشعر بدرجة حرارة أعلى وتزيد من صعوبة الموجة الحارة، موضحة أنه بداية من الثلاثاء هناك موجة حارة جديدة وتصل لـ46 درجة حرارة في الصعيد.

وشددت على أننا في مصر لا نعتاد على موجات طويلة من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه من الساعة الـ12 ظهرًا وحتى الـ5 عصرًا لابد من تجنب من اشعة الشمس ولابد من ارتداء غطاء للرأس وعدم وقوف أسفل أشعة الشمس وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل ولابد أن تكون الملابس قطنية والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة حتى لا يكون هناك اشتعال للحرائق.

الأرصاد الجوية القاهرة والناس درجات الحرارة منار غانم كريمة عوض عيد الأضحى المبارك

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