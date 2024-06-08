كيف توصلت إسرائيل لمكان المحتجزين الأربعة في النصيرات؟.. أحمد موسى يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد موسى، كيف توصلت إسرائيل لمكان المحتجزين الأربعة في النصيرات الذين نجحت في تحريرهم اليوم، بعد مذبحة راح ضحيتها أكثر من 200 فلسطيني.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حركة حماس ارتبكت خطأ كبيرًا، حيث قامت بتسجيل فيديو لإحدى المحتجزات تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالموافقة على الصفقة، وهذا الفيديو قاد جيش الاحتلال لتحديد مكان الاحتجاز.

وأردف: "الرصيف البحري الذي قامت بإنشائه أمريكا بمثابة قاعدة عسكرية، وهذه القاعدة العسكرية الأمريكية فيها أجهزة تصنت"، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي والإسرائيلي استخدما هذا الرصيف في اجتياح منطقة النصيرات.

وعلقت حركة حماس، اليوم السبت، على العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن الإفراج على 4 محتجزين إسرائيليين في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الإفراج لن يغير من فشل الاحتلال في قطاع غزة، حيث استخدم جميع الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية وارتكب الجرائم المروعة من مجازر وإبادة وحصار وتجويع.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها، مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين خلال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما أكدت حركة أن لديها القدرة على زيادة غلتها من المحتجزين الإسرائيليين، كما حدث في عملية الأسر البطولية الأخيرة في مخيم جباليا - بحسب البيان.