السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف توصلت إسرائيل لمكان المحتجزين الأربعة في النصيرات؟.. أحمد موسى يفجر مفاجأة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، كيف توصلت إسرائيل لمكان المحتجزين الأربعة في النصيرات الذين نجحت في تحريرهم اليوم، بعد مذبحة راح ضحيتها أكثر من 200 فلسطيني.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حركة حماس ارتبكت خطأ كبيرًا، حيث قامت بتسجيل فيديو لإحدى المحتجزات تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالموافقة على الصفقة، وهذا الفيديو قاد جيش الاحتلال لتحديد مكان الاحتجاز.

وأردف: "الرصيف البحري الذي قامت بإنشائه أمريكا بمثابة قاعدة عسكرية، وهذه القاعدة العسكرية الأمريكية فيها أجهزة تصنت"، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي والإسرائيلي استخدما هذا الرصيف في اجتياح منطقة النصيرات.

 

حماس: لدينا القدرة على زيادة غلتنا من المحتجزين الإسرائيليين

 

وعلقت حركة حماس، اليوم السبت، على العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن الإفراج على 4 محتجزين إسرائيليين في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الإفراج لن يغير من فشل الاحتلال في قطاع غزة، حيث استخدم جميع الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية وارتكب الجرائم المروعة من مجازر وإبادة وحصار وتجويع.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها، مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين خلال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنصيرات وسط قطاع غزة، كما أكدت حركة أن لديها القدرة على زيادة غلتها من المحتجزين الإسرائيليين، كما حدث في عملية الأسر البطولية الأخيرة في مخيم جباليا - بحسب البيان.

حمد موسى المحتجزين على مسئوليتي حماس قاعدة عسكرية

مواد متعلقة

"قطع رءوس الأطفال".. قصواء الخلالى تحذر من أكاذيب تتعلق بممارسات فلسطينية غير صحيحة (فيديو)

قصواء الخلالى: الدم الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الدولى (فيديو)

كيف يؤثر اللوبى الصهيونى على صناعة القرار الأمريكى؟.. قصواء الخلالى تكشف (فيديو)

أحمد موسى: يجب مراعاة أهالى الصعيد فى الكهرباء وقت الامتحانات (فيديو)

بعد وصول درجات الحرارة لـ50.. الأرصاد تكشف مفاجأة صادمة عن طقس العيد

"فى المساء مع قصواء" يبرز الدور المصرى فى إدخال المساعدات لغزة (فيديو)

ناقد رياضى: الدخول القوى لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو ساعد فى تحقيق الفوز (فيديو)

عاجل| "الأرصاد" تكشف مفاجأة عن تسجيل إحدى المحافظات 50 درجة مئوية

الأكثر قراءة

أحمد موسى يعلن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة