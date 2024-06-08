الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال فشل 9 مرات فى تحرير المحتجزين

جريدة الدستور

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن ما تم اليوم هو لأول مرة بعد ثمانية أشهر من هذا العدوان نجح الجيش الإسرائيلي بتحرير أربعة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أحياء، وهذه المرة الأولى التي يتم بها أمر من هذا النوع.

وأضاف دياب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سبق هذه العملية 9 محاولات سابقة ومغامرات عسكرية فاشلة، 7 منها كانت بمعلومات خاطئة منها ما جرى في مستشفى الشفاء ومستشفى كمال عدوان وقاموا بمغامرات عسكرية وقاموا بالمجازر الكبيرة ولكن لم يجدوا أي شيء في نهاية الأمر. 

وأوضح أن هناك ثلاث عمليات كانت المعلومات صحيحة عن وجود أسرى، ولكن أسفرت المغامرة العسكرية عن مقتل الأسرى الإسرائيليين بنيران إسرائيلية.

القاهرة الإخبارية العدوان الأسرى قطاع غزة محاولات مستشفى الشفاء

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