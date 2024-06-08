المتهم يتعاطى المخدرات.. كشف غموض واقعة ذبح رضيعة في أسوان

سيطرت حالة من الحزن والآسى بعد واقعة ذبح طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، وإلقاءها فى ظروف غامضة، مساء اليوم السبت، بقرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال محافظة أسوان.

كشف الغموض وراء مقتل رضيعة فى قرية بنبان



وبعد ساعات قليلة من الواقعة نجحت الجهات المعنية فى كشف الغموض وراء واقعة مقتل رضيعة ذبحًا فى قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال أسوان.



وتبين أن أحد أقارب الطفلة الرضيعة يتعاطى المخدرات، وأثناء تأثره بالجرعات المخدرة حمل الرضيعة وذبحها بطريقة وحشية جدًا وخالية تمامًا من الرحمة وألقاها داخل القرية وفر هاربًا.

ويباشر رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد محمد أبو الشيخ معاون أول، جهودهم للقبض على المتهم فى واقعة ذبح طفلة بقرية بنبان التابعة لدائرة المركز.

وشهدت قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، حيث تمكن رجال المباحث برئاسة الرائد محمد أبو الشيخ من تهدئة الأوضاع واستقرارها بشكل كبير داخل القرية بعد وقوع الجريمة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة فى محافظة أسوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مذبوحًا فى ظروف غامضة، بقرية بنبان بمركز دراو وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أشهر، مذبوحة، وتم نقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.