الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تاجر كوكايين في التجمع إلى محكمة الجنايات

محاكمة
محاكمة

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قرارا يقضي بإحالة عنصر جنائي خطر إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالإتجار في مادة الكوكايين المخدر.

تاجر كوكايين في التجمع

كان قد وصلت معلومات إلى أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، تفيد بقيام عنصر جنائي خطر بالإتجار في مادة الكوكايين المخدر.

جرى تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى صحة ما وصل من معلومات، وأكدت التحريات اتخاذ المتهم من دائرة سكنه مكانا لترويج وبيع مخدر الكوكايين على عملاءه، الذي يتواصلون معه عن طريق الهاتف المحمول.

 

ضبط تاجر كوكايين في التجمع

عقب التأكد من المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة أمنية بضبط المتهم داخل دائرة سكنه وبحوزته أكثر من كيلو كوكايين، ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول.

 

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام رجال المباحث بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ الملي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والميزان الحساس لعمل أوزان البيع بالجرامات.

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات تاجر كوكايين في التجمع عنصر جنائي خطر الكوكايين المخدر

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

150 طنًا يوميًا.. تفاصيل خطة التموين لطرح لحوم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلتقى المحتجزين المحررين ويؤكد استمرار العملية الإسرائيلية فى غزة

مفاجأة.. "خلية الرهائن الأمريكية" شاركت فى تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة من غزة

أول تعليق لوزير الجيش الإسرائيلى على إطلاق سراح 4 محتجزين من غزة