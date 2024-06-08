إحالة تاجر كوكايين في التجمع إلى محكمة الجنايات

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قرارا يقضي بإحالة عنصر جنائي خطر إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالإتجار في مادة الكوكايين المخدر.

تاجر كوكايين في التجمع

كان قد وصلت معلومات إلى أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، تفيد بقيام عنصر جنائي خطر بالإتجار في مادة الكوكايين المخدر.

جرى تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى صحة ما وصل من معلومات، وأكدت التحريات اتخاذ المتهم من دائرة سكنه مكانا لترويج وبيع مخدر الكوكايين على عملاءه، الذي يتواصلون معه عن طريق الهاتف المحمول.

ضبط تاجر كوكايين في التجمع

عقب التأكد من المعلومات تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة أمنية بضبط المتهم داخل دائرة سكنه وبحوزته أكثر من كيلو كوكايين، ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول.

اعترافات المتهم

أقر المتهم أمام رجال المباحث بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ الملي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والميزان الحساس لعمل أوزان البيع بالجرامات.