مرح البقاعي: البيت الأبيض وضع السياج الحديدي خوفا من المتظاهرين

أكدت الدكتورة مرح البقاعي، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هناك احتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية تخص ما يحدث في غزة، ولكن في هذه المرة الاحتجاجات جاءت من داخل البيت الأبيض، وأيضا بعض الاستقالات من بعض المحتجين من فريق البيت الأبيض، على سياسية الرئيس بايدن بشأن ما يحدث في غزة.

وأضافت "البقاعي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه ليست هي أول الاستقالات من جانب مسؤولين بالبيت الأبيض، فقد شهدنا منذ أشهر عدد من طلبات الاستقالة احتجاجا على موقفه من الحرب الإسرائيلية الشعواء على أهلنا في غزة.

كما أن المظاهرات التي نشهدها في الأونة الأخيرة، ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة لكن الجديد اليوم في هذه المظاهرات، هي أنها تطوق البيت الأبيض، الأمر الذي دفع المسؤولين، لاتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية منها وضع سياج أمني حتى لا تصل المظاهرات بالقرب من البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية في مخيم النيرات، كانت بعض تبادل المعلومات الاستخباراتية، عقب تشغيل الميناء العائم بالأمس قبالة سواحل غزة.