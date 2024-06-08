الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بـ علاقي أسوان لـ23 سودانيا

حادث
حادث

حصلت "الدستور" على أسماء الـ 23 مصابًا جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بأسوان، مساء اليوم السبت. 

وأصيب الـ 23 شخصًا وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، بجروح  وكسور وكدمات متفرقة بالجسم. 

 

وجرى الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

أسماء المصابين جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل 

 

وبالفحص تبين أن المصابين هم كلًا من:- 
ريان سليمان سيد، يبلغ من العمر 25 عاما، أبو القاسم احمد 50 سنه، فاطمه أبو القاسم 15 سنة، نجوى عبدون جيلاني 27 سنة، محمد حسن علي 26 سنة، علي محمد كرار 33 سنة، سامية جعفر محمد خمس سنوات، نورا جعفري محمد ثلاث سنوات، مجهول الهوية،35 سنة، مجهول الهوية سنتان، محمد جعفري محمد 6 سنوات.

كما أصيب إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل كلًا من: سنيوره جعفري محمد ثلاث سنوات، سيد جعفري محمد خمس سنوات،محمد كرار بكر 75 سنة، محاسن ربيع خير الله 55 سنة، أنس منصور 10 سنوات، شيماء محمد جلال 40 سنه، زينب أبو القاسم 16 سنه، عمرو ابو القاسم 12 سنه، فاطمه ابو القاسم اربع سنوات، جهاد محمد كرار 23 سنه، مجهول الهوية 3 سنوات.

 

وتلقى مرفق عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بأسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة ورفع آثار الحادث عن الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام حركة السيارات. 


وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

حادث إنقلاب سيارة ربع نقل 23 مصاب ا مستشفى أسوان الجامعي طريق العلاقى

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