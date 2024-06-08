الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي السيد: الرئيس السيسي اعتبر أن الأمن القومي أهم أولويات الحكومة الجديدة

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الخطاب الرئاسي لتكليف الحكومة الجديدة شديد الأهمية.

وأضاف أن الرئيس السيسي اعتبر أن الأمن القومي أهم أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أنه لابد أن نولي اهتمام كبير بالتعليم.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تعتبر انعكاساتها وتداعياتها ليست فقط على المنطقة العربية ولكن على العالم بشكل عام.

مصطفى مدبولى على السيد مساء دى ام سى أسامة كمال

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