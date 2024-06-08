قصواء الخلالى: "لن أسكت أمام التحريض السياسى الأمريكى" (فيديو)

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أنها لن تسكت أمام التحريض السياسي الأمريكي، كما أصدرت بيانًا للرد على مقال ريتشارد أبيستاين، الذي أثار جدلًا واسعًا، قائلة إن هذا الاستهداف يخص كل من يقف مع الموقف المصري الراسخ في دائرة الاستهداف.

وأشارت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إلى أن فريق "القاهرة الإخبارية" يتعرض للإيقاف لمنع التصوير في أماكن مختلفة داخل إسرائيل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن دعمها الكامل لقصواء الخلالي، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة استهدفتها من قِبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية.