الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ مناهج يكشف مفاجأة عن امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة

جريدة الدستور

طمأن الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، الطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن الامتحان هذا العام بلا قلق أو توتر، وأن الامتحان من داخل الكتاب المدرسي، والأسئلة موزعة على جميع الفصول.

وقال خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الامتحان يتكون من جانب نظري، وآخر تطبيقي، والتطبيقي درجته ضعف درجات النظري. 

وأوضح أن بعض الموضوعات مرتبطة بالأحداث الجارية خاصة في أسئلة المقال، وأهم حاجة أن الامتحان يتكون من سؤال مركب من معلومات قديمة ومعلومات حديثة يستخدمها الطالب لحل المسألة، هذا السؤال مخصص له 15% من الدرجة تفكير و85% تحصيل ونقل من الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن الطلاب اشتكوا العام الماضي من امتحان الكيمياء، فقامت جريدة الجمهورية بنشر الأسئلة والإجابة برقم صفحات الكتاب المدرسي. 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الامتحان الكتاب المدرسى صالة التحرير الأحداث الجارية

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