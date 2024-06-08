الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوبى إسرائيلى يتلاعب بالإعلام والمؤسسات لتحقيق أجندته السياسية.. من يقوده؟ (فيديو)

إسرائيل
إسرائيل

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك لوبي إسرائيلي يمتلك مراكز الثقل ومليارات الدولارات، ويستخدم نفوذه للتأثير على الإدارة الأمريكية والشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا اللوبي يتبعه مؤسسات إعلامية ومراكز بحثية، ويمتلك شخصيات عامة وأذرعًا في مختلف المجالات.

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن رؤساء الجامعات والمكاتب القانونية يعملون تحت إشراف هذا اللوبي، وأن زوجة ريتشارد أبيستاين، وهي من أبرز السيدات المؤثرات، تقود الجمعية الأمريكية لدعم إسرائيل، موضحة أن هذه الجمعية تجمع التبرعات لصالح إسرائيل والرئيس الأمريكي الذي يدعمها.

وفي مقاله، زعم ريتشارد أبيستاين أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وممارسة سياستها، وأكدت "الخلالي" أن هذا المقال يمثل دفاعًا صريحًا وعنيفًا عن الجانب الإسرائيلي، متجاوزًا حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولًا تبرير الخسائر البشرية الكبيرة في غزة.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى أن ريتشارد أبيستاين يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير، ويطالب بضم قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، مؤكدة أن موقفه يثير جدلًا واسعًا، حيث يتعارض مع مواقف الشعب المصري وطلاب الجامعات العرب والمسلمين في الجامعات الأمريكية الذين يرفضون الحرب في غزة.

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