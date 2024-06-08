عفت السادات: الحكومة القادمة تضع المواطن نصب عينيها

قال النائب عفت السادات، عضو مجلس النواب، إن الحكومة القادمة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تضع المواطن نصب عينيها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن الحكومة الحالية شهدت العديد من الأزمات الدولية والإقليمية أبرزها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة استطاعات احتواء أزمات عالمية وإقليمية نتجت عنها حالة من التضخم تأثر بها المواطن.