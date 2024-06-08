حرصا على حياتك أثناء القيادة.. كيف تختار إطار سيارتك بعناية؟
هناك عدد من الخطوات يجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء اختيار إطار السيارة، وذلك حرصا على حياتهم وتجنب الحوادث المرورية أثناء القيادة على الطرق.
اختيار إطار السيارة الخاص بكم يضم عددا من الخطوات والإرشادات الهامة، والدستور تقدم لكم روشته بتلك الشروط.
- نوع الإطار
- عرض الإطار
- نسبة الارتفاع للعرض
- مقياس الجنط
- معامل الحمل للإطار
- رمز السرعة
- بلد الصنع
- فئة درجة الحرارة a الأفضل تليها b
- مستوى تماسك الإطار على الأسطح المبتلة
- قيمة تأكل موطيء الإطار وكلما زادت كان أفضل
- تأكد أن عمر الإطار لا يزيد عن سنتين من تاريخ الإنتاج لسيارارت الركوب والحاملات والشاحنات الخفيفة و30 شهرا للشاحنات الثقيلة
- لا تحمل سيارات فوق طاقتها للحفاظ على السلامة
- لا تغير مقاس الإطار المناسب لسيارتك وللتأكد يمكن الرجوع إلى الكتيب الإرشادي أو لوحة البيانات بالسيارة
- إملأ الإطار بالضغط المناسب لتجنب الحوادث المميتة وللتأكد يمكن الرجوع إلى الكتيب الإرشادي
- إحرص على اختيار السرعات العالية مثل "s.t.h.v.w" وذلك لأنه كلما زاد رمز سرعة الإطار تزيد جودته وتحمله لدرجة الحرارة المرتفعة، ولا يعني ذلك التشجيع على السرعة بل نوصي بوجوب التقيد بالسرعة المحددة في نظام المرور.