حرصا على حياتك أثناء القيادة.. كيف تختار إطار سيارتك بعناية؟

هناك عدد من الخطوات يجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء اختيار إطار السيارة، وذلك حرصا على حياتهم وتجنب الحوادث المرورية أثناء القيادة على الطرق.

اختيار إطار السيارة الخاص بكم يضم عددا من الخطوات والإرشادات الهامة، والدستور تقدم لكم روشته بتلك الشروط.