الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يؤثر اللوبى الصهيونى على صناعة القرار الأمريكى؟.. قصواء الخلالى تكشف (فيديو)

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللوبي الصهيوني يمارس تأثيرًا نوعيًا على صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن ريتشارد إبستين، القانوني الأمريكي البارز، يعتبر واحدًا من أصحاب البصمة في التشريع الأمريكي وصناعة القوانين، وإلى جانب نشاطه الأكاديمي، يمتلك نشاطًا سياسيًا ملحوظًا.

وأوضحت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، أن جماعات الضغط الصهيونية، المعروفة أيضًا باسم اللوبي الصهيوني، تمتلك قوة مالية وتدعم حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا اللوبي يتحكم نوعًا ما في صناعة القرار الأمريكي.

وفيما يتعلق بالشركات والمؤسسات، أكدت "الخلالي" أن اللوبي الصهيوني يمتلك مجموعات من أصحاب الشركات والمؤسسات، ما يعزز تأثيره على القرارات السياسية.

وأخيرًا، أشارت إلى وجود قيادات بارزة في اللوبي الصهيوني، منها ريتشاد إبستين وزوجته، التي تعد عضوة في مجلس الأمناء للجمعية الأمريكية لدعم إسرائيل، حيث يتم تصوير إسرائيل على أنها الدولة اليهودية.

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