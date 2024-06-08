الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: الدم الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الدولى (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي، عن أهمية الاصطفاف الوطني لدعم الدولة المصرية والدفاع عن الأمن القومي، مؤكدة على رفض الشعب المصري ومؤسساته بأكملها فكرة تهجير الشعب الفلسطيني ودعم حقهم في إقامة دولتهم.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إن الدولة المصرية ترفض العقوبات الجماعية وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، موضحة أن الإعلام المصري يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطنية منذ اليوم الأول، كما أن الدم الفلسطيني فرض نفسه على المشهد الدولي.

وأوضحت أن الدولة المصرية تشكل مركز قلق كبيرًا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فإن التفاصيل المصرية تكون مستهدفة بشكل كبير.

تهجير الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني قصواء الخلالي في المساء مع قصواء العقوبات الجماعية الإعلام المصري القضية الفلسطينية

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