جمال الكشكى يوضح أهمية زيارة الرئيس الأذربيجانى لمصر

أوضح الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أهمية زيارة الرئيس الأذربيجاني لمصر، قائلًا: "إن هذه الزيارة والمباحثات بين الرئيس السيسي والرئيس الأذربيجاني تأتي في سياق مختلف هذه المرة".

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة المحور، أن "سبب الاختلاف هذه المرة يأتي لعدة أسباب؛ هي الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تعتبر انعكاساتها وتداعياتها ليست فقط على المنطقة العربية ولكن على العالم بشكل عام".

وأوضح أنه في حال توقفنا أمام مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأذربيجاني فيما يتعلق بملف الحرب على غزة والدور المصري الذي لعبته القيادة السياسية المصرية منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، نجد أنه لقي إشادة بالغة من الرئيس الأذربيجاني خاصة أنه حريص على تأكيد موقفه وموقف أذربيجان من القضية الفلسطينية، عندما ترأست أذربيجان دول عدم الانحياز لما لها من تقاطعات مهمة في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما دار بين الرئيسين أمر مهم، خاصة أن رسائل مصر في هذا التوقيت مهمة والتي تتعلق بأهمية وضرورة الحفاظ على الثوابت المصرية تجاه القضية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الخطوط الحمراء التي أكدتها الدولة المصرية والقيادة السياسية ثابتة ولن تتزحزح عنها الدولة.