السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الشعب الجمهوري" يناقش أسس بناء وتسويق الصورة الذهنية للأحزاب السياسية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

نظمت الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أسس بناء وتسويق الصورة الذهنية للأحزاب السياسية" بحضور أمناء الإعلام، وأمناء العلاقات العامة والمراسم، وكذلك أمناء التثقيف والتدريب السياسي، في مختلف المحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب في القاهرة الجديدة.

 

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تناولت الندوة الصورة الذهنية للحزب والتي تعد من القضايا المهمة التي يثار حولها الحديث، وتشغل الرأي العام، سواء كان ذلك على مستوى المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي، لما تمثله تلك الصورة من معرفة المسافة بين الجمهور والحزب من جهة، وبين المحتوى الفكري للحزب، والممارسة الفعلية له على أرض الواقع من جهة أخرى.

حاضرت في الندوة الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب- أمين مساعد أمانة المرأة المركزية بالحزب، وأكدت على أسس بناء وتسويق الصورة الذهنية للأحزاب السياسية، وكذلك ضرورة اهتمام الحزب في توظيف وسائل الإعلام الجديد في بناء الصورة الذهنية.

الأمانة المركزية حزب الشعب الجمهوري الصورة الذهنية القاهرة الجديدة الندوة

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