الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لها الاحترام.. وشكل الوزارات الجديدة مجرد تكهنات

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كل الحديث الدائر عن عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم وشكل الوزارات يندرج تحت التكهنات والتسريبات، موضحًا أن أشخاص الوزراء الحاليين جميعهم لهم الاحترام وكانت لهم النجاحات والإخفاقات.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل من باب التغيير، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الشعب يرى أن الحكومة القادمة هي الأفضل؛ لأنهم لا يعرفون من هو القادم من الوزراء ولا يعرفون قدراتهم.

وتمنى أسامة كمال في الأيام القليلة المتبقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، أن يستمر الوزراء الحاليين في عملهم حتى آخر لحظة ومتمسكون في عملهم بأن يكون العمل على أفضل وجه ممكن، وشرف الإنسان خدمة وطنه في منصب وزاري، مضيفًا: "هو معالي الوزير وهيفضل معالي الوزير ولا بد أن يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه".

وشدد على أنه عند ظهور الوزراء في حوارات تليفزيونية أو مداخلات هاتفية لا بد من التطرق للحقيقة كاملة ولا يتركون مجالًا للشائعات وتقارير تؤكد معلومات لم يتم التصريح بها على ألسنة المسئولين.

مساء دى ام سى أسامة كمال دي ام سي

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