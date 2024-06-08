الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قطع رءوس الأطفال".. قصواء الخلالى تحذر من أكاذيب تتعلق بممارسات فلسطينية غير صحيحة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

في حلقة اليوم، أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن البرنامج يتابع عن كثب التفاصيل المتعلقة بتصاعد المشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قائلة إنه قد تم تقديم الدعم الإنساني والمهني والأخلاقي للقضية بشكل مستمر منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة "CBC"، إلى الممارسات التحريضية والمخالفات المهنية والانتهاكات الصحفية ضد الموقف الفلسطيني من قبل وسائل الإعلام العالمية، مؤكدة أن بعض الأطراف ترفض الاستماع إلى الصوت الفلسطيني وتتبنى الحق المزيف للاحتلال في سحق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالبيت الأبيض والرئيس الأمريكي، لفتت إلى أن هناك أكاذيب تتعلق بممارسات فلسطينية غير صحيحة على الإطلاق، وهي تتعلق بقطع رءوس الأطفال.

الإعلامية قصواء الخلالى المشهد الفلسطيني القضية الفلسطينية 7 أكتوبر في المساء مع قصواء الشعب الفلسطيني البيت الأبيض الرئيس الامريكي قطع رؤوس الأطفال

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