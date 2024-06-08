السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على رضيعة بجوار مسجد فى بنى سويف

أرشفية
أرشفية

عثر الأهالي، اليوم السبت، على رضيعة، بجوار مسجد على بن أبى طالب بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وتم إيداعها حضانة مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على رضيعة بجوار مسجد على بن أبى طالب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت سيارة إسعاف الرضيعة لحضانة مستشفى بنى سويف التخصصي، وبالكشف الظاهري عليها من قبل الأطباء، تبين أن عمرها لا يتعدى أسبوعًا، وأنها حديثة الولادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف من جهودها لكشف الواقعة.

بني سويف مسجد على بن أبى طالب شرطة النجدة الإسعاف رضيعة

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