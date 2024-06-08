حزب الله يستهدف عدة مبانٍ استراتيجية للاحتلال فى مستعمرة مسكاف عام

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في المطلة، وإصابته إصابة مباشرة.

كما كشف حزب الله اللبناني، عن استهداف مبنى تابع للاستخبارات العسكرية في مستعمرة «مسكاف عام»، بالأسلحة المناسبة، لافتًا إلى تحقيقه إصابةً مباشرة، أدت إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

وكانت تقديرات من مركز أبحاث الأمن القومي INSS كشفت عن ترسانة صواريخ حزب الله، التي تضم أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 10 أضعاف عما كانت عليه قبل عام 2023.

وتتضمن الترسانة صواريخ كروز وباليستية بالإضافة إلى صواريخ ذات دقة عالية. ويمتلك حزب الله أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، ما يُظهر تفوقه العسكري على إسرائيل، ويفترض رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد أنه سيكون من الصعب على إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية ضد حزب الله في الوقت الحالي بسبب التحديات الاقتصادية والعسكرية التي ستواجهها، بحسب تقارير إسرائيلية.