السعودية تطالب الحجاج بارتداء "بطاقة نسك" طوال الموسم وعدم تسيس الموسم

أصدرت غرفة شركات السياحة تعليمات من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإلزام والتشديد على ضرورة حمل الحجاج لبطاقة نسك طوال الوقت وأن عدم حمل البطاقة قد

يتسبب في حرمان الحاج من أداء فريضة الحج وسوف يتم ضبطه ويمكن ترحيله كحاج غير مصرح.

كما أشارت بضرورة التفرغ التام للحجاج لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، والالتزام باجتناب جميع الأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو المواد الإلكترونية أو الصور تحت أي مسمى.

السعودية تؤكد على عدم تسيس موسم الحج

كما نبهت على عدم تسيس موسم الحج أو القيام باعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية لهذه الشعيرة الدينية العظيمة لأن هذه التصرفات لا تمت للدين بصلة بل هي تسئ للحجاج وتشتت أذهانهم عن أداء المناسك والتفرغ للعبادة التي هي من أخص شعائر الحج وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن عن ذلك فإنها تود أن يكوم معلومًا لدى الجميع بانها لن تتهاون أبدًا فى هذا الشأن وأن الجهات الأمنية لديها تعليمات مشددة بمنع وإيقاف أي سلوك أو نشاط حري بهدف المساس بأمن وراحة وسلامة الحج والحجاج وسيتم التعامل معهم بشكل رادع.

بالإضافة إلى عدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الأصوات أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.

كما أشارت إلى عدم استخدام أجهزة التصوير بما فيها الهواتف النقالة للتصوير لأهداف تمس بأمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهم أو استخدامها كوسيلة لممارسات قد تخل بالأمن والنظام العام مثل رفع أعلام بعض الدول ونشر شعارات سياسية وحزبية أو توجيهات فكرية أو طائفية واستخدامها إعلاميًا في مواقع التواصل الاجتماعي وخلافه.

يشار إلى أن “بطاقة نسك” هي بطاقة تعريفية للحاج تمكنه من الدخول إلى كافة المشاعر المقدسة والاستفادة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر، ويلزم حملها طيلة فترة الحج في كل التنقلات منذ الوصول وداخل المشاعر المقدسة وحتى المغادرة.