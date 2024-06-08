السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: يجب مراعاة أهالى الصعيد فى الكهرباء وقت الامتحانات (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكهرباء تمثل تحديًا لكنه سينتهي، وحتى ينتهي يجب مراعاة أهالينا في أسوان والصعيد، خاصة في فترة الامتحانات والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في درجات الحرارة العالية لازم نشوف وضع أهالينا والامتحانات، لازم نراعي هذا الأمر، لأن الشبابيك بتدخل نار، وأسوان درجة الحرارة فيها كانت 49.5 الناس يعيشوا إزاي، الكهرباء قاطعة وإحنا بنغلي". 

الكهرباء أسوان والصعيد الامتحانات أحمد موسى على مسئوليتي

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