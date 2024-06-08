أحمد موسى: يجب مراعاة أهالى الصعيد فى الكهرباء وقت الامتحانات (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكهرباء تمثل تحديًا لكنه سينتهي، وحتى ينتهي يجب مراعاة أهالينا في أسوان والصعيد، خاصة في فترة الامتحانات والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في درجات الحرارة العالية لازم نشوف وضع أهالينا والامتحانات، لازم نراعي هذا الأمر، لأن الشبابيك بتدخل نار، وأسوان درجة الحرارة فيها كانت 49.5 الناس يعيشوا إزاي، الكهرباء قاطعة وإحنا بنغلي".