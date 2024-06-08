السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إمام عاشور يخضع لفحص طبى لحسم موقفه من المشاركة أمام غينيا بيساو

إمام عاشور
إمام عاشور

يخضع إمام عاشور، لاعب وسط نادي الأهلي ومنتخب مصر، لاختبار طبي جديد غدًا الأحد قبل المران الختامي للفراعنة استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.

وكان إمام عاشور قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة في مباراة بوركينا فاسو، وهو ما أدى إلى استبداله ومشاركة أكرم توفيق بدلًا منه في الشوط الثاني من المباراة التي حقق فيها الفراعنة الفوز بنتيجة 2-1.

ومن المنتظر أن يحسم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعثة منتخب مصر قد غادرت إلى غينيا بيساو منذ ساعات قليلة، استعدادًا لخوض مباراة الإثنين المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026، ومن المقرر وصول البعثة فى تمام الواحدة صباح غدٍ الأحد.

ويرافق جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلى، بعثة منتخب مصر التى توجهت منذ قليل إلى غينيا بيساو، وكان وزير الرياضة فى وداع البعثة بالمطار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط بالفوز على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

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