السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيت ميدلتون تعتذر لهذا السبب.. توقعات بعدم عودتها إلى الأضواء

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

في رسالة عاطفية، اعتذرت كيت ميدلتون، للحرس الأيرلندي عن عدم حضورها لبروفة Trooping the Colour صباح يوم السبت، معبرة عن فخرها الكبير بالفوج وتقديرها للتدريبات الشاقة التي خضعوا لها.

وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من الحضور لتلقي التحية خلال المراجعة السنوية، بسبب استمرارها في تلقي العلاج الكيميائي من السرطان.

وتعهدت ميدلتون بأنها ستظل تمثل الفوج بفخر في المستقبل، معبرة عن أطيب تمنياتها وحظ سعيد لجميع المشاركين.

وفي ظل إصابتها بالسرطان، تبدو ميدلتون على مسافة من الأضواء، ويرجح أنها قد لا تعود إلى الدور الذي كانت تقوم به بنفس الطريقة التي عرفها الناس من قبل، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

مستجدات الحالة الصحية لكيت ميدلتون

وفقًا لتقرير جديد، فإن أميرة ويلز كيت ميدلتون، قد تجاوزت مرحلة صعبة في علاجها من السرطان خلال الأسابيع الأخيرة، وتشعر بتحسن كبير.

على الرغم من أنها ظلت خارج الأضواء بشكل كبير منذ الكشف عن تشخيصها في مقطع فيديو مسجل مسبقًا في مارس، يبدو أن الانفصال عن الحياة العامة قد كان له تأثير إيجابي على حالتها، إذ تفيد التقارير بأن مسار العلاج الكيميائي الوقائي قد كان ناجحًا، بحسب موقع نيويورك بوست.

كيت ميدلتون السرطان العلاج الكيميائي الانفصال أميرة ويلز

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