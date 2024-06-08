طريقة عمل الكباب الحلة في عيد الأضحى

يعتبر الكباب الحلة من الأطباق التقليدية الشهية التي تُحضر في العديد من المناسبات، وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

يتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره ونكهته الغنية التي تجعله محببًا لدى الجميع. إليكم طريقة تحضير الكباب الحلة خطوة بخطوة.



طريقة عمل كباب الحلة في عيد الأضحى

المكونات:

- 1 كيلوجرام من اللحم البقري (يفضل أن يكون من قطع اللحم الطري)

- 2 بصل متوسط الحجم، مفروم ناعم

- 4 فصوص ثوم مهروسة

- 2 طماطم متوسطة الحجم، مفرومة

- 1 فلفل أخضر كبير، مفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الملح (أو حسب الرغبة)

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

- 1 ملعقة كبيرة من السمن

- نصف كوب من الماء



طريقة تحضير كباب الحلة في عيد الأضحى

تحضير اللحم:

- قطّع اللحم إلى قطع صغيرة متساوية الحجم، وتأكد من إزالة أي دهون زائدة.

تتبيل اللحم:

- في وعاء كبير، ضع قطع اللحم وأضف إليها الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة الجافة، والبابريكا. اخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات مع اللحم.

قلي البصل والثوم:

- في مقلاة كبيرة، سخن الزيت النباتي والسمن على نار متوسطة.

- أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

- أضف الثوم المهروس واستمر في التقليب لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

إضافة اللحم:

- أضف قطع اللحم إلى المقلاة وقلّبها مع البصل والثوم حتى تتحمر من جميع الجوانب وتبدأ في إطلاق عصائرها.

إضافة الطماطم والفلفل:

- أضف الطماطم المفرومة والفلفل الأخضر المفروم إلى اللحم.

- استمر في التقليب حتى تذبل الطماطم ويصبح الخليط كثيفًا.

الطهي على نار هادئة:

- أضف نصف كوب من الماء إلى المقلاة، وغطّها.

- اترك الكباب ينضج على نار هادئة لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة أو حتى يصبح اللحم طريًا ويندمج مع الصلصة.





تقديم كباب الحلة

- بعد نضج الكباب، قدّمه ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي.

- يمكن تزيينه ببعض البقدونس المفروم لإضافة نكهة طازجة.





نصائح هامة عند طهي كباب الحلة:

- يمكن إضافة بعض الخضروات مثل البطاطس أو الجزر لإضفاء تنوع في النكهة.

- لضمان نكهة غنية، يمكن إضافة قليل من صلصة الطماطم أو معجون الفلفل الحار حسب الرغبة.