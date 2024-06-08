بعد وصول درجات الحرارة لـ50.. الأرصاد تكشف مفاجأة صادمة عن طقس العيد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام الأولى من عيد الأضحى، ستشهد طقسًا حارًا، وتدخل ضمن الموجة الحارة التي تبدأ تدريجيًا بداية من الثلاثاء المقبل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الموجة الحارة الحالية تنكسر غدًا الأحد، والإثنين، ثم تعاود في الارتفاع مرة أخرى.

ونصح بمتابعة نشرة الأرصاد اليومية، لأنه وارد يحدث تغيير، لأن فصل الربيع يتميز بالتقلبات السريعة.

وطمأن المواطنين، بأنه لن تكون هناك ارتفاعات شديدة غير مسبوقة، خلال أيام العيد، كالتي شهدناها الأيام الماضية.

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