السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فى المساء مع قصواء" يبرز الدور المصرى فى إدخال المساعدات لغزة (فيديو)

معبر رفح
معبر رفح

قدّمت مصر جهودًا مشهودة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أشادت المجتمعات الدولية بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في تخفيف معاناة السكان هناك.

وفي تقرير عرضه برنامج "فى المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، تم تسليط الضوء على جهود مصر في توفير المساعدات الإنسانية، حيث قام وفد من الاتحاد الأوروبي بزيارة معبر رفح البري بشمال سيناء، كما تفقد مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش وأثنى على الجهود المبذولة.

وفي ظل استمرار قوات الاحتلال في شن مئات الغارات والقصف المدفعي على قطاع غزة، يعيش السكان تحت وطأة الحصار الخانق والنزوح المستمر، ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، وتتعثر عمليات الإنقاذ بسبب الظروف الميدانية الخطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ما يؤكد سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال.

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