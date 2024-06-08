سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 يونيو

يبحث الكثير من السودانيين المقيمين في مصر عن سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بشكل يومي في ظل رغبتهم في تغيير العملة السودانية للصرف على إقامتهم في مصر، وفي ظل ازياد عدد السودانيين المقيمين في مصر يتزايد الاهتمام بسعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري.

منذ سقوط النظام السابق في السودان وتولي الحكومة الانتقالية المهام، شهدت العملة السودانية تقلبات كبيرة في قيمتها مقابل العملات الأخرى، ومن بينها الجنيه المصري، وتأثرت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بشكل مباشر، حيث تسبب التقلب في سعر الصرف في تحديات جديدة للتجارة والاستثمار بينهما.

ووفق الأسعار الرسمية في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة فيعد سعر صرف الجنيه السوداني غير مستقر في الايام الماضية في ظل التقلبات السياسية وظروف الحرب الداخلية في الدولة المجاورة لمصر.

ويبلغ سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في اليوم السبت 8 يونيو من العام 2024 في نهاية التعاملات ٠٫٠٨١ جنيه مصري، فيما يصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني إلى ١٢٫٤١٢٧ جنيه سوداني اليوم السبت 8 يونيو 2024.

ووفق خبراء الاقتصاد فإن تطور سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري يعكس التحولات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ومع وجود العديد من التحديات، يمكن أن تؤدي الجهود الحكومية والتعاون الثنائي إلى خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والاستقرار في السودان ومصر على حد سواء.

يذكر أنه فى أكتوبر الماضى شهد سعر صرف الجنيه السودانى انخفاضا تاريخى أمام الدولار بعد ما يقرب من 6 أشهر من اندلاع الحرب في السودان، ليعادل نحو 1000 جنيه مقابل الدولار الواحد.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل الماضي، تعرّض اقتصاد البلاد لصدمات موجعة جراء تدمير البني التحتية للصناعة وشلل كبير في حركة التجارة حسب ما نشرته وكالة الشرق الأوسط وقتها.