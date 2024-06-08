الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمي: إسرائيل ذاهبة لعمل عسكرى تدريجى فى لبنان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع غير مستقر في شمال إسرائيل، لدرجة وصلت إلى أنهم فكروا في الانفصال عن باقي دولة الاحتلال.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بطبيعة الحال الأمور تتغير من سيئ إلى أسوأ والقضية الآن ليست مرتبطة بالذهاب إلى حرب من قبل إسرائيل على لبنان أو انفتاح المشهد السياسي والعسكري لأنه كان من المتوقع أن إسرائيل ستدق جبهة لبنان.

وأشار إلى أن المخطط أو الذي يدور في إسرائيل حول التعامل مع حزب الله، بصرف النظر عن التقارير الإعلامية، فحزب الله وإسرائيل لا يريدان الدخول في مواجهة، ولكن على أرض الواقع فقواعد الاشتباك تتغير بصورة عاجلة، كما أن هناك ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية من قبل سكان المستوطنين في المناطق الشمالية.

ونوه بأننا نتعامل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يعشق الدم وتوسيع نطاق الحرب، من أجل التمسك أطول فترة ممكنة بكرسي السلطة.

طارق فهمي إسرائيل لبنان الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية رئيس الوزراء الاسرائيلي

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